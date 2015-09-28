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الخطيب: النساء تضرب في الأقصى والعرب غارقون بالوهن

28/9/2015

قال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني إن ما يحدث اليوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى ليس مفاجئا، إذ يتم التخطيط له منذ فترة.

وأضاف الخطيبخلال اتصال هاتفي مع الجزيرة مباشر- أن السبب في عدم قيام قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى بالأمس كان بسبب وجود الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين احتشدوا ليدافعوا عن الحرم القدسي، وهو ما جعل قوات الاحتلال تتأكد أنه من المستحيل اقتحام المسجد فتم تأجيل المخطط إلى اليوم الاثنين.

وبنبرة حزينة، قال الخطيب "اليوم الشيوخ أهينوا على أبواب الأقصى والنساء ضربوا والدماء سالت من الصبيان والنيران تشتعل في أبواب المسجد، وهذا الأمر يجعل الأمة كلها تتلفع بالعار".

ولفت الخطيب إلى أن اليوم الموافق الثامن والعشرون من سبتمبر هو نفس اليوم الذي اقتحم فيه شارون المسجد الأقصى عام 2000 وهو ما أدى إلى سقوط شهداء وانلعت الانتفاضة الثانية. وأضاف أن الاحتلال لم يغير أسلوبه ، ولم يغير جرائمه، والذي تغير هو ذلك الوهن الذي أصاب الأمة العربية.

وارجع نائب رئيس الحركة الاسلامية بالداخل الفلسطيني السبب في قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باقتحام الأقصى اليوم إلى استغلال "الصهاينة للظرف العربي الراهن من انقسام وهوان ومطاردة الحكام لشعوبهم، من أجل تنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم في المسجد الأقصى ".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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