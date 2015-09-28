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الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بسبب أعياد اليهود

28/9/2015
جيش الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل  يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء المقبلين، بسبب الأعياد اليهودية.

ودعت وزارة الأوقاف  في بيان إلي ضرورة التحرك الفوري، لإنقاذ المسجد الإبراهيمي ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات والإغلاقات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال، التي تهدف إلي إحكام السيطرة عليه، وجعله مكانا تلموديا خالصا وطرد المسلمين منه.

واعتبرت وزارة الأوقاف أن قرار الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي واستباحة جميع أروقته من قبل المستوطنين تعد صارخ علي المسلمين وعلي مكان إسلامي خالص، داعية إلي ضرورة التواجد الدائم وشد الرحال إلي المسجد الإبراهيمي ومواصلة الرباط لتفويت الفرصة علي الاحتلال وساسته ومستوطنيه.

 

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