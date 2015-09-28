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الاحتلال يحرق حصنا لمرابطي الأقصى ويضرب المرابطات

28/9/2015

تواصلت تداعيات اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومجموعات من المستوطنين المتطرفين  للمسجد الاقصى المبارك، إذ احترق بالكامل أحد التحصينات التي يتمترس خلفها المرابطون المدافعون عن المسجد والذي يقع أمام المصلي القبلي.

وافاد شهود عيان بقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء بالرصاص المطاطي والضرب المبرح على النساء المرابطات داخل المسجد الأقصى، وأطلقوا قنابل الغاز علي المصلين، والمرابطين داخل المسجد.

وقال الشيخ عكرمة صبري إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت الفلسطينيين اليوم عن المسجد الأقصى لتنفيذ مخططها لاقتحام المسجد، مؤكدا -في لقاء مع الجزيرة مباشر- أن إسرائيل وضعت مخططا منذ فترة لاقتحام المسجد الأقصى، وأنها نفذته اليوم

ولفت صبري إلي أن وجود المصلين والمرابطين داخل المسجد الأقصى يمنع مخطط التقسيم الزماني والمكاني الذي تسعي له إسرائيل.

بدوره، قال حسام بدران المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة دعت لتحرك عربي ودولي فوري لإنقاذ المسجد الأقصى. وأشار بدران -في لقاء مع الجزيرة مباشر- إلي أن حماس تتحرك علي كافة المستويات العربية والدولية لوقف العدوان "الصهيوني.

وأضاف بدران قائلا "إذا قصرت الحكومات وإذا قصر القادة العرب فلا يجب أن يؤثر ذلك إطلاقا على تحركات الشعوب لنصرة المسجد الأقصى ".

وكان المئات من جنود الاحتلال الاسرائيلي، ومعهم العشرات من المستوطنين المتطرفين قد اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم في أكبر وأخطر اعتداء منذ عام 1969 ، إذ استخدموا لأول مرة حائطا مصفحا، وآلات حفر كهربائية لتحطيم نوافذ المسجد الأقصى، واعتدوا بالضرب وقنابل الغاز علي المصلين والمرابطات. 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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