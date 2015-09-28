الإسرائيليون يقتحمون الأقصى والمرابطات يستصرخن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون باحات المسجد الأقصي المبارك صباح اليوم الاثنين، واعتدوا بالرصاص المطاطي على المصلين والمرابطات داخله مما أدى لإصابة 12 منهم. وقد أطلقت قوات الاحتلال التي اعتلى العشرات منها أسطح المصلي القبلي القنابل المسيلة للغاز على المرابطين داخل الاقصي، وأصيب العشرات بحالات اختناق بينهم نساء.

وأفاد مراسل الجزيرة في القدس المحتلة، أن مستوطنين متطرفين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة. وأن حريقا نشب في المصلي القبلي جراء عملية الاقتحام، وأفادت مصادر من داخل الأقصى بإصابة عدد من المصلين يجري علاجهم في عيادة المسجد. وقال الشيخ عباس منصور نائب رئيس الحركة الاسلامية إن أعدادا كبيرة جدا من المستوطنين، وجنود الاحتلال قاموا باقتحام الأقصى عند الساعة السابعة صباحا، وإن بعض الجنود الإسرائيلين كانوا ملثمين.

المرابطات من جانبهم هتفت العشرات من"الله أكبر الله أكبر وأقصاه وأقصاه وحسبنا الله ونعم الوكيل " وهن يرفعن المصاحف ، وبكت الكثيرات منهن وهن يستصرخن المسلمين لهيبوا دفاعا عن الأقصى

وقد افاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ادخلت خلال اقتحامها للمسجد الاقصي ولأول مرة حائطا مصفحا متنقلا لتتفادي عمليات إلقاء الحجارة؛ ولكي تتمكن من اعتقال المرابطين داخل المسجد الأقصى، كما أنها استخدمت آلات حفر كهربائية لتدمير نوافذ مصلى القبلة الشرقية.

وقال شهود العيان إن الجنود الإسرائيليين اعتدوا بالضرب المبرح على النساء والرجال المرابطين عن "ميضأة الكأس " وحاولوا إخراجهم خارج أسوار المسجد بالقوة.

ويرابط عند أبواب المسجد الأقصى وخاصة أبواب حطة والمجلس والسلسلة، في هذه الأثناء، العديد من أبناء القدس والداخل الفلسطيني بعد منعهم من الدخول.

بينما تسعى قوات الاحتلال لتأمين مسارات اقتحامات للمستوطنين بعد توجيه جماعات الهيكل وأوساط إسرائيلية دعوات لاقتحام المسجد الأقصى اليوم تزامنا مع ما يسمى "عيد العرش العبري".

وكانت شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول المسلمين منذ مساء أمس حيث تم منع الرجال ممن تقل أعمارهم عن خمسين عاما من الدخول لأداء الصلاة.