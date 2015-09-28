أمير قطر : خلافنا مع إيران سياسي و ليس مذهبيا

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الخلافات الراهنة بين إيران ودول الخليج سياسية وليست مذهبية. وأضاف الشيخ تميم إن قطر مستعدة لاستضافة حوار في قطر بين إيران ودول الخليج.



كما دعا الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل فرض حل سياسي في سوريا، وقال خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ نظام "بشار الأسد" يواصل قمع شعبه وتشريده وحذر من انعكاسات ذلك ومن البديل الذي يمكن أن يولد على ضوء معطيات الساحة السورية الراهنة.



كما طالب أمير قطر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأكد عدم وجود رغبة جادة لدى الطرف الإسرائيلي في تحقيق السلام.



كما استنكر أمير قطر صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات التي تقوم بها قوى متطرفة إسرائيلية ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس.