أبل تحقق مبيعات قياسية للآيفون بلغت 13 مليون جهاز

شعار أبل

أعلنت أبل يوم الاثنين انها باعت أكثر من 13 مليون جهاز آي فون من طرازي "6s 6s Plus " في عطلة نهاية الاسبوع الأول لطرحهما في السوق مسجلة مبيعات قياسية.

وكان الرقم القياسي السابق للشركة العملاقة عشرة ملايين جهاز في أول عطلة نهاية اسبوع للطراز الذي طرح في عام 2014 واستفادت الشركة من دخول السوق الصينية في بيانات العام الحالي.

وفي العام الماضي تأخر الطرح في السوق الصينية بسبب مشاكل خاصة باجراءات رقابية.

و كانت الشركة قد اعلنت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني عن موعد طرح جهازالآيفونS6، S6Plus في عدد من دول العالم بلغت أكثر من 40 دولة ، وقد حددت شركة أبل في الإعلان عن الموعد الرسمي لطرح الجهاز في عدد من دول الشرق الأوسط بتاريخ 10 أكتوبر .