البث الحي
منوعات

50 قتيلاً من الحوثيين في غارات للتحالف على تعز

27/9/2015

قُتل نحو 50 وأصيب نحو 30 من مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في غارات لطيران التحالف على مدينة تعز اليمنية.

من جهة ثانية قالت مصادر في المقاومة الشعبية إن 7 من أفرادها قتلوا وجرح 29 خلال الاشتباكات مع الحوثيين في المدينة.

وفي صنعاء شنت طائرات التحالف العربي 11 غارة على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي.

وشوهدت ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من داخل القاعدة التي يوجد بها مقر قيادة القوات الجوية، وتخضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

وفي مأرب، شنّت طائرات التحالف غارات على معسكر للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح في صرواح غربي المحافظة شمال اليمن.

وأفاد مراسل الجزيرة أن نحو 50 من أفراد مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح قـُتلوا في قصف التحالف والمعارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المقاومة أسرت 15 من مليشيا الحوثي وصالح خلال المواجهات. 

واستهدفت غارات التحالف أيضا مواقع لميليشيات الحوثيين في منطقتي "الصليف" و"الخوخة" بمحافظة الحُديدة غرب اليمن.

كما استهدفت أيضا موقعاً للدفاع الجوي بمديرية الصليف ومعسكر "أبي موسى الأشعري" بمديرية الخوخة بسبع غارات جوية، إضافة إلى غارتين على المعهد المهني، وغارتين على موقع بالقرب من ميناء الحيمة الساحلية بالمديرية، كما شملت الغارات القاعدة البحرية في جزيرة كمران.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)