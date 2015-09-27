50 قتيلاً من الحوثيين في غارات للتحالف على تعز

قُتل نحو 50 وأصيب نحو 30 من مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في غارات لطيران التحالف على مدينة تعز اليمنية.

من جهة ثانية قالت مصادر في المقاومة الشعبية إن 7 من أفرادها قتلوا وجرح 29 خلال الاشتباكات مع الحوثيين في المدينة.

وفي صنعاء شنت طائرات التحالف العربي 11 غارة على قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي.

وشوهدت ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من داخل القاعدة التي يوجد بها مقر قيادة القوات الجوية، وتخضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

وفي مأرب، شنّت طائرات التحالف غارات على معسكر للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح في صرواح غربي المحافظة شمال اليمن.

وأفاد مراسل الجزيرة أن نحو 50 من أفراد مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح قـُتلوا في قصف التحالف والمعارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المقاومة أسرت 15 من مليشيا الحوثي وصالح خلال المواجهات.

واستهدفت غارات التحالف أيضا مواقع لميليشيات الحوثيين في منطقتي "الصليف" و"الخوخة" بمحافظة الحُديدة غرب اليمن.

كما استهدفت أيضا موقعاً للدفاع الجوي بمديرية الصليف ومعسكر "أبي موسى الأشعري" بمديرية الخوخة بسبع غارات جوية، إضافة إلى غارتين على المعهد المهني، وغارتين على موقع بالقرب من ميناء الحيمة الساحلية بالمديرية، كما شملت الغارات القاعدة البحرية في جزيرة كمران.