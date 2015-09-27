مظاهرات لرافضي الانقلاب أمام مقر إقامة "السيسي" بنيويورك

مظاهرة لرافضي الانقلاب في نيويورك

تظاهرت أعداد من أفراد الجالية المصرية أمام مقر إقامة "عبد الفتاح السيسي" في نيويورك بالولايات المتحدة طالبوا خلالها بمحاكمته وعودة محمد مرسي إلى منصب الرئيس، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين .

كان رافضو الانقلاب قد بدأوا قبل أيام مسيرات جابت شوارع وميادين رئيسية ، تعبيرا عن رفضهم لزيارة السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

كان "السيسي" قد ألقى (الجمعة) كلمة أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي عقدت بمشاركة قادة دول العالم لاعتماد خطة عمل التنمية المستدامة حتى العام 2034، والتحرك نحو اتفاق حقيقي وعالمي بشأن قمة تغير المناخ المزمع عقدها في ديسمبر/كانون الأول 2015.