مرابطون يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال باحات الأقصى

أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم (الأحد) باحات الحرم القدسي الشريف، وألقت قنابل الصوت باتجاه المرابطين عند باب المغاربة، فيما تصدى المرابطون لهذا الاقتحام.

وقد استنفرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قواتها في القدس المحتلة بالتزامن مع أول أيام ما يسمى بعيد العرش لدى اليهود اليوم الأحد.

كما قرر الاحتلال إغلاق الحرم القدسي الشريف في وجه الزوار الأجانب، وكانت لجنة المتابعة وهي أعلى هيئة تمثل العرب داخل الخط الأخضر قد دعت للنفير العام للتصدي لأي محاولة من قبل المستوطنين لاقتحامه.

من جهته، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نيويورك في اجتماع لم يكن مقرراً مسبقاً.

في غضون قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مجموعة من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أقرت الدعوة لجلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التطورات في الحرم القدسي الشريف.

من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الذي وجهت بلاده الدعوة لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التطورات في القدس والحرم الشريف إن هناك خطاً أحمر تم تجاوزه، وحذر من سير الأمور في اتجاه انفجار لا تحمد عقباه.