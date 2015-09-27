في أيام الله .. أهمية استثمار "الأيام المعدودات"

تناولت نافذة "أيام الله" على شاشة "الجزيرة مباشر" اليوم (الأحد) كيفية استثمار وجني حصاد موسم الطاعات في شهر ذي الحجة.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ جعفر الطلحاوي إن هذه الأيام المعدودات، هي أيام ذكر لله والذي يشمل التكبير والتسبيح والتهليل .. قال تعالي :" واذكروا الله في أيام معدودات".

وأشار الطلحاوي إلى أن التكبير ينتهي عقب صلاة العصر من هذا اليوم (الأحد)، لافتاً إلى أن الأعمال السيئة إثمها عظيم في الارض الحرام كما يعظم أجر الأعمال الصالحة هناك .

وشدد الطلحاوي على أهمية استثمار هذه الأيام المباركة، وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى في كل أقوالنا وأفعالنا، مشيراً إلى قول سيدنا علي رضي الله عنه عن التقوى:" الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل".