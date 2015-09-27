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ضيوف الرحمن يودعون مشعر منى ويُتمّون مناسك الحج

27/9/2015

يودع ضيوف الرحمن مشعر منى اليوم (الأحد) بعد إتمام أداء مناسك الحج لهذا العام.

وسيتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، ثم يتوجه  حجاج آخرون  إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان آلاف الحجاج من المتعجلين قد غادروا أمس منى بعد رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، وتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وتتوقع السلطات السعودية أن يزور نحو 550 ألف حاج المدينة المنورة قبل مغادرة الأراضي السعودية.

وقد أعلن خالد الفالح وزير الصحة السعودي أرقاماً جديدة لضحايا حادث التدافع في منى حيث وصل عدد الضحايا لـ769 قتيلاً.

وأوضح الوزير أن حادث التدافع هو التحدي الأكبر الذي واجهته الوزارة مشيراً إلى أنها تعاملت معه بكل مهنية. يشار إلى أن السلطات السعودية ذكرا أن أكثر من 1.4 مليون أجنبي وفدوا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام، إلى جانب نحو 600 ألف من داخل المملكة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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