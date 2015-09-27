سويسرا وبلجيكا تحظران مؤقتا سيارات فولكسفاغن الألمانية

السلطات الأمريكية أعلنت أن فولكسفاغن تلاعبت بالمعايير البيئية – الجزيرة

حظرت سويسرا، مؤقتاً مبيعات طراز سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالديزل ومزودة ببرامج كمبيوتر يخدع أجهزة الفحص التي تجريها وزارة المواصلات وسلطات الحركة عادة على السيارات الجديدة.

وقالت السلطات السويسرية، اليوم، في بيان بهذا الصدد، إن: "الحظر سيؤثر على السيارات ذات محركات الديزل سعة 1.2 ليتر و1.6 ليتر و2.0 ليتر.

وأضافت أن الحظر المؤقت لا يقتصر فقط على سيارات فولكسفاغن وإنما يشمل، أيضاً، سيارات اسكودا وسيات وأودي.

وفي خطوة مشابهة تم تعليق عمليات بيع 3200 سيارة من مجموعة فولكسفاغن في بلجيكا للتأكد إن كانت تحتوي على البرمجيات المغشوشة.

وقال وزير الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز: "بالتأكيد توجد مشكلة في بلجيكا، نعتقد أن خمسمئة ألف سيارة كحد أقصى تم بيعها في بلجيكا، و لا نملك العدد الدقيق للسيارات التي تم التلاعب ببرمجياتها.”

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاغن "مارتن فينتركورن" قد أعلن استقالته من منصبه آخذا على عاتقه المسؤولية عن الغش الذي لجأت إليه فولكس فاغن عملاق صناعة السيارات الألماني في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة.

وجاءت استقالة فينتركورن عقب إعلان السلطات الأمريكية أن الشركة الألمانية لصناعة السيارات تلاعبت بالمعايير البيئية عن طريق برمجة بعض سياراتها المباعة في أمريكا، والتي تعمل بالديزل لتشغيل برنامج مراقبة الانبعاثات فقط عندما يجري اختبار السيارات.