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تحذيرات بـ"غياب" الشرطة البريطانية حال خفض "المنح"

27/9/2015

تحذيرات من تقلص التواجد الشرطي جراء تخفيض الرواتب ـ أرشيف

حذر كبار ضباط الشرطة البريطانية (الأحد) من أن أي استقطاع آخر في نفقاتهم يهدد "بتغيير جذري" في العمل الشرطي في بريطانيا, وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي. 

وفي خطاب إلى وزيرة الداخلية "تيريزا ماي" حث مجلس رؤساء الشرطة الوطنية الحكومة بأن تكون "واقعية" بشأن مستوى الاستقطاعات الإضافية التي يمكن للعناصر الشرطية تحملها. 

وحذر الخطاب من أن استقطاع المنح التي تعطى للقوات بنحو الربع بحلول عام 2020 سيعني أن القوات ستختفي بشكل كامل في بعض المناطق, مما يتركهم غير قادرين على السيطرة على أعمال الشغب, وهو ما سيسبب ارتفاع معدلات الجريمة. 

وأشار مجلس رؤساء الشرطة الوطنية البريطاني إلى أن الشرطة لن تكون قادرة على جمع المعلومات الاستخبارية عن المجرمين والإرهابيين, مع "تداعيات كبيرة على الأمن القومي".

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