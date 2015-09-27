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بوتين: الدعم الأمريكي للمعارضة السورية "غير مشروع"

27/9/2015

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ـ أرشيف

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الأحد) الدعم الأمريكي للمعارضة السورية ووصفه بأنه "غير مشروع"  و"بـلا فائدة" ودلل على ذلك بأن مقاتلي المعارضة الذين دربتهم الولايات المتحدة ينضمون لتنظيم الدولة الإسلامية بالأسلحة التي أمدتهم بها واشنطن. 

 وفي مقابلة مع عدد من الشبكات الأمريكية سجلت قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قال "بوتين" إن الرئيس السوري "بشار الأسد" يستحق الدعم الدولي لأنه يحارب "تنظيمات إرهابية". 

من جانبه وعلى سبيل مغاير قال الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" إن  سوريا بحاجة لحل سياسي والرئيس "بشار الأسد" لا يمكن أن يكون جزءا من هذا الحل. 

من جانب آخر قالت صحيفة صنداي تلجراف إن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" مستعد لتقبل فكرة بقاء الرئيس السوري "بشار الأسد" في السلطة في الأجل القصير ريثما يتم تشكيل حكومة وحدة في البلاد.

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