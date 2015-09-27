النظام السوري يخرق الهدنة في إدلب والمعارضة ترُد

قصف سابق لجيش الفتح على بلدة الفوعة الموالية للنظام (الجزيرة)

قال مراسل الجزيرة في محافظة إدلب إن جيش الفتح التابع للمعارضة السورية المسلحة بدأ قصف الخطوط الدفاعية، ومراكز تجمعات قوات الدفاع الوطني وميليشيات موالية للنظام داخل بلدتي كــْـفـَـرْيا والفوعة.

وأضاف مراسل الجزيرة, أن هذا القصف يأتي رداً على خرق الهدنة من طرف النظام السوري.

وكان 7 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات, جراء إلقاء الطيران المروحي التابع للنظام, براميل متفجرة على بلدة تفتناز المشمولة بوقف إطلاق النار.

من جهة ثانية، قطع محتجون الطريق السريع بين محافظتي حماه وإدلب بالإطارات المشتعلة، في المنطقة المحاذية لمدينة سراقب وذلك تعبيراً عن رفضهم لاتفاق الهدنة في الزبداني بريف دمشق وكل من الفوعة وكــْـفـَـرْيا في ريف إدلب.

وفي مدينة حمص قالت مصادر محلية للجزيرة إن 13 مدنيا بينهم 9 أطفال قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين أغلبهم أطفال ونساء جراء قصف قوات النظام السوري ساحة ألعاب في حي الوعر المحاصر. وأضافت المصادر أن هناك عدداً من الجرحى حالتهم خطيرة.

ويعد الحي الموقع الاخير لقوات المعارضة في مدينة حمص ويتعرض بشكل متكرر لقصف من قوات النظام السوري بمختلف أنواع الأسلحة.

وفي ريف حلب، قالت المعارضة السورية المسلحة إنها استهدفت محيط بلدتي نبل والزهراء بقذائف محلية الصنع.

وأضافت المعارضة أنها حققت إصابات في صفوف قوات النظام المدعومة بمقاتلين أجانب، في حين بث ما يعرف بلواء الإمام الباقر صوراً قال إنها لمقاتليه وهم يستهدفون تحصينات لمقاتلي جبهة النصرة في ريف حلب.