المريخ يفوز على مازمبي بالأبطال والأهلي يخسر بالكونفدرالية

المريخ السوداني يفوز على مازمبي بنصف نهائي الأبطال – الفرنسية

حقق المريخ السوداني فوزا صعبا على ضيفه مازمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد بمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم للمريخ بهدف لاعبه كريستوفر كوفي في الدقيقة 41 ، بينما أحرز مازمبي هدف التعادل عن طريق " توماس أوليموانغو" في الدقيقة 77، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أحرز" بكري المدينة" الهدف الثاني وهدف الفوز لفريقه.

وبهذا الفوز يبقى للمريخ السوداني التعادل بأي نتيجة ليتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستقام بالكونغو يوم 4 أكتوبر المقبل.

يذكر أن المدير الفني الحالي للمريخ الفرنسي "دييغو غارزيتو" قاد مازمبي- حامل اللقب القاري أربع مرات إلى الفوز بالبطولة عام 2009.

وفي البطولة نفسها يستضيف الهلال السوداني نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم في المباراة الثانية من نصف النهائي.

وفي الكونفدرالية الافريقية تلقى الأهلي المصري هزيمة أمام مضيفه "أورلاندو بيراتيس" الجنوب أفريقي بهدف نظيف أمس السبت في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وأحرز الهدف الوحيد للفريق الجنوبي أفريقي اللاعب" جابوزا" في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بينما يحتاج الأهلي حامل اللقب لتعويض هذه الهزيمة في لقاء الإياب بالسويس 4 أكتوبر المقبل.

وتشهد المباراة الثانية من الدور قبل النهائي للبطولة مواجهة عربية بين النجم الساحلي التونسي وضيفه الزمالك المصري اليوم الأحد بالملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية.