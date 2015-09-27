العالم يرصد خسوفاً دموياً للقمر لأول مرة منذ 3 عقود

خسوف دموي للقمر – أرشيف

شهدت سماء الدول العربية والعديد من دول العالم الحدثً الفلكيّ الأكبر فجر (الاثنين) والذي يتمثل في خسوف القمر العملاق كُلياً في أغلب الدول العربية عدا الإمارات وسلطنة عُمان، حيثُ كان الخسوف جُزئياً.

ويعد هذا الخسوف الرابع والأخير في ظواهر الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية لهذا العام 2015.

وتمكن سُكّان المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا من مشاهدة كامل مراحل الخسوف من البداية إلى النهاية، في حين غاب القمر في حالة الخسوف في كل من العراق والأردن والكويت وسوريا والسعودية ولبنان وفلسطين وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان واليمن والسودان والصومال.

وفيما يلي رصد لبداية الخسوف ونهايته في دول المنطقة العربية:

بيروت/لبنان :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:47 فجراً

غروب القمر: 6:33 صباحاً

عمّان/الأردن :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:47 فجراً

غروب القمر: 6:31 صباحاً

القدس/فلسطين :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:47 فجراً

غروب القمر: 6:34 صباحاً

دمشق/سوريا :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:47 فجراً

غروب القمر: 6:29 صباحاً

الرياض/السعودية :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:42 فجراً

غروب القمر: 5:45 صباحاً

جدة/السعودية :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:42 فجراً

غروب القمر: 6:16 صباحاً

صنعاء/اليمن :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:42 فجراً

غروب القمر: 5:54 فجراً

أبوظبي/الإمارات :

بدء الخسوف : 5:07 فجراً

ذروة الخسوف الجزئي: 6:10 صباحاً

غروب القمر: 6:13 صباحاً

دبي/الإمارات :

بدء الخسوف : 5:07 فجراً

ذروة الخسوف الجزئي: 6:06 صباحاً

غروب القمر: 6:09 صباحاً

مسقط/سلطنة عمان :

بدء الخسوف : 5:07 فجراً

ذروة الخسوف الجزئي: 5:53 فجراً

غروب القمر: 5:55 فجراً

الدوحة/قطر :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:14 فجراً

غروب القمر: 5:25 فجراً

المنامة/البحرين :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:26 فجراً

غروب القمر: 5:29 فجراً

الكويت/الكويت :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:38 فجراً

غروب القمر: 5:40 فجراً

بغداد/العراق :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:47 فجراً

غروب القمر: 5:55 فجراً

الخرطوم/السودان :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:47 فجراً

غروب القمر: 6:43 صباحاً

مقديشو/الصومال :

بدء الخسوف : 4:07 فجراً

ذروة الخسوف: 5:46 فجراً

غروب القمر: 5:48 فجراً

طرابلس/ليبيا :

بدء الخسوف : 3:07 فجراً

ذروة الخسوف: 4:47 فجراً

نهاية الخسوف: 6:27 صباحاً

تونس/تونس :

بدء الخسوف : 2:07 بعد منتصف الليل

ذروة الخسوف: 3:47 فجراً

نهاية الخسوف: 5:27 فجراً

الجزائر/الجزائر :

بدء الخسوف : 2:07 بعد منتصف الليل

ذروة الخسوف: 3:47 فجراً

نهاية الخسوف: 5:27 فجراً

الرباط/المغرب :

بدء الخسوف : 2:07 بعد منتصف الليل

ذروة الخسوف: 3:47 فجراً

نهاية الخسوف: 5:27 فجراً

نواكشوط/موريتانيا :

بدء الخسوف : 1:07 بعد منتصف الليل

ذروة الخسوف: 2:47 فجراً

نهاية الخسوف: 4:27 فجراً