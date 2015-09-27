الصين تتعهد بملياري دولار لمساعدة الدول الفقيرة

الرئيس الصيني شي جين بينغ

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده ستؤسس صندوق مساعدات بتعهد مبدئي يصل إلى ملياري دولار لمساعدة الدول النامية على تنفيذ أهداف أجندة التنمية العالمية المستدامة خلال الـ15 عاماً القادمة.

وقال شي جين بينغ –أثناء قمة للتنمية المستدامة بمشاركة زعماء العالم في الأمم المتحدة- إن الصين ستواصل زيادة الاستثمارات في الدول الأقل نموا بهدف زيادة الإجمالي إلى 12 مليار دولار بحلول 2030.

وستعفي الصين -بحسب رئيسها- الدول الأقل نمواً، والدول النامية الحبيسة، والدول الجزرية الصغيرة مما تبقى من القروض الحكومية المعفية من الفائدة والمستحقة بحلول نهاية 2015.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة أجندة طموحة تشمل أهدافاً عالمية لمحاربة الفقر، وانعدام المساواة وتغير المناخ بعد سنوات من الجدال.

ومن المنتظر أن تتحقق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة على مدى الأعوام الخمسة عشر المقبلة، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بأنها "قائمة مهام من أجل الناس والكوكب" في ظل مسعى عالمي كبير لكسب التأييد الشعبي والسياسي.

وفي أول زيارة دولة لرئيس الصين إلى الولايات المتحدة كشف ونظيره الأمريكي باراك أوباما عن خطوات جديدة سيتخذانها في سبيل الالتزام بتعهداتهما للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ومن بين هذه الخطوات إعلان الرئيس الصيني أن بلاده ستقدم 20 مليار يوان (3.1 مليار دولار) لمساعدة الدول النامية على محاربة تغير المناخ والتكيف معه، وهو تعهد مالي كبير من اقتصاد ناشئ.

وقال الرئيس الصيني أمام الأمم المتحدة اليوم إن الصين ستؤسس أيضاً مركزاً لمعارف التنمية حتى يتسنى للدول تبادل أفضل الممارسات.