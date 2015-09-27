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الأمن يقتل 35 مسلحا "لتنظيم الدولة" في أفغانستان

27/9/2015

ضحايا عمليات أمنية في أفغانستان – أرشيف

لقي 35 مسلحا على الأقل تابعين لتنظيم الدولة مصرعهم ( الأحد)  في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في منطقة "أشين" من إقليم نانجارهار الشرقي. 

ونقلت وكالة أنباء "كاما" الأفغانية عن حاكم المنطقة قوله إنه  "لم يكن هناك أي مقاومة في المنطقة وإن القوات الأمنية دحرت المتشددين, وإن الاشتباكات استمرت لحوالي 8 ساعات". 

وأكد حاكم المنطقة مقتل جنديين وإصابة أربعة في الاشتباكات التي بدأت عقب الهجوم الذي شنه مسلحو "تنظيم الدولة" على عدد من المناطق الأمنية الليلة الماضية, مشيرا إلى أن قوات الأمن تجري حاليا عملية تطهير في المنطقة.

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