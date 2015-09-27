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إسرائيل ترحب بدعوة السيسي لتوسيع عملية السلام

27/9/2015

قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) إنها ترحب بدعوة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" لتوسيع دائرة السلام لتشمل دولا عربية أخرى.

وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "ترحب الحكومة الإسرائيلية بدعوة رئيس مصر السيسي لتوسيع دائرة السلام مع إسرائيل لتشمل دولاً عربية أخرى ونتنياهو بانتظار أبو مازن لدفع السلام".

وكان السيسي قد قال في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية مساء أمس، إن معاهدة السلام التي استمرت لما يقرب من 40 عاما بين مصر وإسرائيل يجب أن تتضمن دولا عربية أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر
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