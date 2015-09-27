ألمانيا: فرص استقبال لاجئين جدد باتت محدودة

مهاجرون عبر القوارب إلى أوروبا – أرشيف

وصف الرئيس الألماني "يواخيم غاوك" قدرة بلاده على استقبال لاجئين بأنها محدودة، وحذر "غاوك" مما وصفه بـمواجهة "أزمة أساسية" بسبب محدودية الإمكانات.

وشدد الرئيس الألماني على ضرورة أن يكون هناك نقاش مجتمعي واسع النطاق حول كيفية ضمان سياسة لجوء إنسانية في المستقبل أيضا.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة "بان غي مون" رئيس المجر "يانوش أدير" إلى احترام كرامة وحقوق الإنسان خلال معالجة بلاده لقضايا اللاجئين والمهاجرين.

وأبلغ "بان غي مون" الرئيس المجري – أثناء لقائهما السبت في نيويورك – أنه "يتفهم التحديات التي تواجها المجر فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللاجئين, إلا أن على المجر أن تحترم كرامة وحقوق الإنسان خلال معالجتها تلك القضايا.

يذكر أن رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوروبان" المعروف بتوجهاته المناهضة للمهاجرين, كان قد كتب أوائل الشهر الجاري مقالة تحريضية, ضد اللاجئين السوريين, جاء فيها أن "أوروبا باتت غارقة بلاجئين غالبيتهم مسلمون, الأمر الذي يهدد القيم المسيحية للحضارة الأوروبية".