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ميسي يغيب عن الملاعب 8 أسابيع للإصابة

26/9/2015

ميسي

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب نجمه الأرجنتيني "ليونيل ميسي" عن الملاعب لفترة تتراوح بين 7و8 أسابيع.

وذكر النادي "الكتالوني" في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الإنترنت: "ميسي سيغيب من 7 إلى 8 أسابيع". نظراً لإصابته بتمزق في أربطة الركبة.

وتعرّض ميسي إلى إصابة في الركبة مع الدقيقة الثالثة من مباراة فريقه أمام ضيفه لاس بالماس ،اليوم السبت، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتكت ركبة "ميسي" اليسرى برجل "بيدرو بيغاس" أمام مرمى لاس بالماس، إلا أنّه واصل اللعب بالرغم من شعوره بالألم.

ومع الدقيقة العاشرة أشار "ميسي" إلى "لويس إنريكي" بصعوبة إكماله اللقاء ليقرر الأخير دفع "منير الحدادي" بدلاً منه، ما جعل هذا التبديل هو الأسرع في مسيرته الاحترافية.

وقد تحرم هذه الإصابة برشلونة من "ميسي" في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقررة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن برشلونة حقق فوزا ثميناً بهدفين مقابل هدف على لاس بالماس في لقاء اليوم رغم غياب "ميسي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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