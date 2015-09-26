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ملقا يحرم الملكي من صدارة الليغا

26/9/2015
جانب من المباراة

قاد الكاميروني ادريس كاميني فريقه ملقا بعشرة لاعبين لإيقاف مسيرة انتصارات مضيفه ريال مدريد محققا نقطة ثمينة بعد تعادل الفريقين سلبيا السبت على استاد "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوقف فريق مالقا زحف ريال مدريد نحو صدارة "الليغا" بعدما أسقط مضيفه النادي الملكي في فخ التعادل الثاني خلال الموسم الحالي ليخفق ريال مدريد، الذي رفع رصيده إلى (14 نقطة)، في انتزاع الصدارة من غريمه المتصدر برشلونة (15 نقطة) مكتفيا بالمركز الثاني، بينما رفع ملقا رصيده عند 3 نقاط ليتقدم للمركز الخامس عشر.

شهدت المباراة تألقا كبيرا للحارس الكاميروني ادريس كاميني الذي تصدى لجميع محاولات أصحاب الأرض الهجومية مانعا رونالدو وبنزيمة وخيسي ومودريتش من هز شباكه، وتعرض الإسباني خيسي لإصابة ليتم استبداله اضطراريا بالبديل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة (60)، وتعرض المغربي نور الدين امرابط للطرد مباشرة والبطاقة الحمراء بسبب اعتدائه بالضرب على مارسيلو، بينما سدد مارسيلو كرة مرت من بين أقدام مدافعي ملقا الذين ابعدوها قبل أن تتجاوز الكرة بكامل محيطها خط المرمى (76).

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