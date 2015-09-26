فيديو .. الشرطة الأمريكية تقتل "قعيدا" بسبع طلقات

قتلت الشرطة الأمريكية شابا أسود قعيدا "28 عاما" في مدينة "ويلمنغتون" بولاية "ديلاوير" رميا بالرصاص؛ حسبما أظهر شريط فيديو نشره ناشطون على الإنترنت.

وقالت شرطة "ويلمنغتون" إن الشاب كان بحوزته "مسدس"، وهو ما نفته أسرة القتيل.

وأظهرت إدارة الشرطة جزءا من تسجيل لمكالمة تليفونية تلقتها على رقم الطوارئ من أحد جيران الشاب يفيد بأن رجلا مسلحا في الشارع قد يقتل نفسه.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة أن عناصر الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث، وطلبوا من الشاب رفع يديه؛ لكنه رفض وكان يعتزم إخراج مسدسه ما دفعهم لإطلاق النار عليه.

وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت سبع طلقات نارية على الشاب القعيد.