"شفت تحرش" محاربون ضد التحرش الجنسي في مصر

أعضاء من حملة شفت تحرش بوسط القاهرة

مع كل عيد، تتصدر أخبار التحرش الجنسي في مصر ما عداها من أخبار، وأصبحت بعض الأماكن من الخطورة سير النساء أو الفتيات فيها حتى لو كن برفقة رجال.

هذه الأجواء دفعت بعض الشباب لتدشين مبادرة "شفت تحرش" والتي تعمل على تكثيف حملتها خلال فترة الأعياد والمناسبات التي تشهد تجمعات من أجل مكافحة جرائم التحرش .

وأصدرت المبادرة بيانا بمناسبة عيد الأضحى الحالي حذرت فيه الفتيات والنساء من النزول لمنطقة وسط البلد واصفة إياها بالمنطقة "الموبوءة" بجرائم التحرش الجنسي وفقاً للسجلات السابقة التي سجلتها المبادرة منذ تدشينها في العام 2012 .

وقد أعلنت المبادرة عن تواجدها ميدانياً من الساعة الثالثة عصراً ، وحتي الساعة العاشرة مساءً خلال عطلة عيد الأضحى ، حيث يباشر فريق المتطوعين والمتطوعات أعمال التوعية والرصد والتوثيق في عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة.

مبادرة "شفت تحرش" أكدت في ملفها التعريفي التزام أعضائها بالمعايير المنظمة لحركة حقوق الإنسان في التعامل مع مرتكبي جرائم العنف الجنسي، ونبذها للعنف بكل أشكاله وصوره، وأن الهدف الأسمى للمبادرة خلال عطلة عيد الأضحى 2015 هو توفير شوارع آمنه للنساء والفتيات.