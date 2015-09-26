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سبعة أسباب لتدفق اللاجئين إلى أوروبا

26/9/2015

أسباب عديدة تدفع اللاجئين للتدفع إلى أوروبا رغم المعوقات – الجزيرة

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن سبعة عوامل رئيسية تدفع اللاجئين إلى التدفق باتجاه أوروبا، وهي كالتالي:

أولا: اليأس وخاصة بالنسبة للسوريين مع دخول أزمة بلادهم عامها الخامس دون أي مؤشر على وجود حل في الأفق.

ثانيا:  ارتفاع تكاليف المعيشة وتعميق الفقر، حيث يحدد غلاء المعيشة بقاء أو رحيل اللاجئين، خاصة في لبنان.

ثالثا:  محدودية فرص كسب الرزق، ويتضح هذا العامل في لبنان ومصر والأردن وإقليم كردستان العراق.

رابعا: العقبات القانونية التي تعترض تجديد الإقامة في بعض الدول، وخاصة في لبنان.

خامسا: محدودية فرص التعليم في الأردن ومصر ولبنان والعراق.

سادسا: الشعور بفقد الأمن، ويتمثل هذا العامل في العراق حيث ذكر غالبية النازحين أنهم يشعرون بعدم الأمان .

سابعا: نقص التمويل حيث تعاني برامج مساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة من نقص حاد في التمويل، والذي يعني تخفيضات في المساعدات الغذائية لآلاف اللاجئين، مما يشكل سببا رئيسيا لمغادرة العديد منهم الأردن.

 

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