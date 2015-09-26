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سباق للحمير يضفي أجواءً بهيجة على العيد بالبحرين

26/9/2015

تكريم الفائز بالسباق ـ وكالات

وسط حضور جماهيري وهتافات تشجيعية انطلق سباق الحمير ضمن برنامج المحافظة الشمالية بمنطقة بار سار البحرينية حيث يجلب أصحاب الحمير أفضل حميرهم ويقومون بتزيينها بالحناء من أجل المشاركة في واحد من أهم السباقات الشعبية في المملكة البحرينية.

وقد شارك في السباق 38 حماراً تم توزيعهم على ثلاثة أشواط وتم تكريم الفائز بحصوله على مبلغ مائتي دينار .

 وقد شارك بالحضور من خارج مملكة البحرين ممثلين عن الإحساء من المملكة العربية السعودية.

واستطاعت المحافظة الشمالية إضافة اجواء عائلية بهيجة ومرحة من خلال هذا السباق الذي يعد من السباقات التي تحظى بحضور شعبي وجماهيري واسع.

وإلى جانب سباق الحمير أعدت المحافظة الشمالية باقة من الأنشطة والبرامج الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى، من بينها إقامة احتفال الحية بية الشعبي وعروض الخيل بلباس الكوبوي بساحل المالكية، وتختتم فعاليات المحافظة باحتفالية على ساحل البديع رابع أيام العيد.

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