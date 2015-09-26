داود أوغلو يلتقي طفلا أمريكيًا مسلمًا اخترع ساعة

المخترع الأمريكي المسلم يلتقط سيلفي مع أوغلو وزوجته – الأناضول

التقى رئيس الحكومة التركية "أحمد داود أوغلو" الطالب الأمريكي المسلم، سوداني الأصل، أحمد محمد (14 عامًا) الذي أوقفته الشرطة الأمريكية، بعد اشتباه مُدرّسته في أن ساعة، صنعها بنفسه، قنبلة.

وجرى اللقاء، فجر اليوم السبت على مأدبة طعام، أقامها وقف "توركن" بمدينة نيويورك، التي وصلها داوود أوغلو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برفقة عقيلته "سارة"، ونائبه "جودت يلماز"، ووزير الخارجية "فريدون سينيرلي أوغلو"، و وزير المالية "محمد شيمشاك".

وألتقى داوود أوغلوا مع الطفل وأسرته، فيما ألتقط الطفل صورا "سيلفي" مع أوغلو وعقيلته، إضافة إلى التقاط صور لأوغلو مع عائلة الطقل.

وأعرب الطفل، قبيل مقابلته رئيس الحكومة التركية، عن سعادته لأنه سيلتقي داوود أوغلو، مبيناً أنه سيزور تركيا يوما ما، وأشار أنه سيواصل إهتمامه بابتكار أجهزة إلكترونية، وأنّ تصميمه المقبل سيكون مُوُلِداً.

ومن جانبه، أعرب "محمد الحسن محمد"، والد الطفل، عن شكره لدعم تركيا لنجله، قائلاً "إن دعم تركيا الآن ليس بجديد بل كان موجوداً البارحة، وفي زمن الدولة العثمانية أيضا".

ووصف عملية توقيف نجله بسبب الساعة التي إخترعها بـ "المثيرة للسخرية"، مضيفاً "أنهم يتهمون المسلم لكونه مسلماً، لذا يجب القضاء على الإسلاموفوبيا بعد الآن".

وكان أحمد (من أصل سوداني)، الذي يعيش في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، أحضر معه، قبل نحو أسبوعين، إلى ثانوية ماك آرثر في ضاحية أرفنغ، التي يدرس بها، الساعة التي صنعها ليريها لمدرّسة العلوم، إلا أن مدرّسة أخرى اعتقدت أن الساعة قنبلة، مما أدى إلى استدعاء إدارة المدرسة للشرطة، التي أوقف رجالها أحمد من المدرسة، وأخذوه مقيدًا إلى مركز الشرطة.

وعاقبت إدارة المدرسة، أحمد، بتوقيفه 3 أيام عن الدراسة، ولدى انتشار أصداء الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى أحمد رسائل دعم من العديد من الأشخاص حول العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما.