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بالأرقام.. جنسيات ضحايا حادث التدافع في "منى"

26/9/2015

ضيوف الرحمن يواصلون أداء المناسك ثاني أيام التشريق – الأوربية

لم تصدر السلطات السعودية حصيلة ضحايا تشير لجنسيات الحجاج الذين توفوا إثر حادث التدافع الخميس في "منى" الذي قتل فيه 717 حاجا.

لكن بعض الدول أكدت مقتل عدد من رعاياها، بينما،  دول أخرى، تحدثت  فيها وسائل إعلام فقط عن الحصيلة  حتى الآن على الشكل التالي:

 

 إيران: 131 قتيلاً

 

المغرب: 87 قتيلا بحسب وسائل إعلام بدون أي تأكيد رسمي

 

الكاميرون: 20 قتيلا بحسب متحدث باسم الحكومة

 

الهند: 14 قتيلا

 

مصر: 14 قتيلا (إعلام)

 

الصومال: ثمانية قتلى (إعلام)

 

باكستان: سبعة قتلى

 

السنغال: خمسة قتلى

 

تنزانيا: أربعة قتلى

 

الجزائر: قتيلان (رسمي)

 

اندونيسيا: ثلاثة قتلى

 

– بينين: تأكيد وفيات دون تحديد العدد

 

– كينيا: ثلاثة قتلى

 

– تشاد 11 قتيلا

 

– نيجيريا: 3 قتلى

 

هولندا: قتيل واحد

 

بوروندي: قتيل (رابطة إسلامية)

 

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