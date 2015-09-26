الداخلية المصرية: مقتل جنديين و إصابة 16 بسيناء

حملة أمنية لقوات الجيش بشمال سيناء ـ أرشيف

قال مسؤول بوزارة الداخلية المصرية اليوم (السبت) إن جنديين قتلا وأصيب 16 آخرين جراء انفجار استهدف موكبا أمنيا في العريش في شمال سيناء.



وأضاف المسؤول، في بيان نشرته وزارة الداخلية على صفحتها على فيس بوك، "أثناء مرور موكب أمني صباح اليوم بدائرة قسم ثالث العريش، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي الطريق بإحدى السيارات".

وأوضح أن الانفجار أسفر عن مقتل مجندين وإصابة 16 مجندا من قوة إدارة قوات الأمن بالعريش، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.وقال المسؤول إن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في المحافظة لضبط من تصفهم بالمتشددين.



وكانت القوات المسلحة أعلنت، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أنها تنفذ عملية أمنية شاملة باسم "حق الشهيد" بدعم من عناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع ووحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، للقضاء على ما تصفها بالبؤر "الإرهابية "بشمال سيناء.