البث الحي
منوعات

الحجاج يواصلون أداء المناسك بثاني أيام التشريق

26/9/2015

يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم السبت أداء مناسكهم بمشعر منى في ثاني أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، في وقت أعلنت دول عدة قوائم بضحاياها في حادث التدافع الذي أودى بحياة 717 حاجا في أول أيام العيد.

ويرتقب أن تتعجل أعداد من الحجاج نحو مكة بعد عصر اليوم لإكمال نسكهم بأداء طواف الوداع، في حين يفضل آخرون عادة البقاء حتى انقضاء أيام التشريق الثلاثة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة (الكبرى).

ويجوز للحاج الانصراف إذا كان متعجلاً، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي الجمرات باليوم الأخير بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

وكان الحجاج بدؤوا أمس رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الصغرى ثم الوسطى فالكبرى بسبع حصوات في كل جمرة، حيث يكبرون عند رمي كل حصاة ويدعون بما شاؤوا بعد الصغرى والوسطى مستقبلين القبلة.

وأفادت السلطات السعودية بأن أكثر من 1.4 مليون أجنبي وفدوا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام، إلى جانب نحو 600 ألف من داخل المملكة.

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)