إردوغان : الأسد يمكن ان يشارك في مرحلة انتقالية

أ

علن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بشار الأسد يمكن أن يشكل جزءا من مرحلة انتقالية في إطار حل للأزمة السورية. وتشير هذه التصريحات إلى بعض التغيير في موقف تركيا حيال الرئيس السوري.

كما تأتي بينما يبدو أن عدة دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، حليفتا تركيا في حلف الأطلسي، بدأت تغير موقفها من النظام السوري.



في هذا السياق اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان الرئيس السوري يجب أن يتنحى عن السلطة لكن ليس بالضرورة فور التوصل إلى تسوية. من جهتها دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إشراك الأسد في الحوار لحل الأزمة السورية.