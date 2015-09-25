ياباني عمره 105 أعوام يحطم رقما قياسيا في العدو!!

سجل المعمر الياباني "هيديكيتشي ميازاكي" الذي تجاوز عمره المئة عام رقما قياسيا جديدا كأكبر عداء في العالم في سباقات المسافات القصيرة هذا الأسبوع بعد يوم واحد من إتمامه 105 أعوام لكنه قال إنه شعر بخيبة أمل لأنه لم يحطم رقمه القياسي الشخصي.

وقال "ميازاكي" الذي كان يرتدي قميصا أحمر زاهيا وسروالا قصيرا، بعد أن اختتم دورته خلال 42.22 ثانية يوم الأربعاء "أردت أن أقلص الفارق ببضع ثوان لأني وصلت إلى 36 ثانية خلال التدريب". ولم يحطم أي شخص رقمه القياسي الشخصي الذي بلغ 34.10 ثانية بالنسبة لرجل تجاوز عمره المئة.

ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية فقد ولد "ميازاكي" يوم 22 من سبتمبر/ أيلول عام 1910 وكان عمره ثمانية أعوام عندما انتهت الحرب العالمية الأولى وكان في الرابعة والثلاثين من عمره عندما هزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية.

ولم يبدأ العدو إلا عندما كان في التسعينيات من عمره، لأن الكثيرين من أصدقائه الذين كانوا يلعبون معه لعبة الألواح الخشبية "جو" وافتهم المنية.

وسئل "ميازاكي" عن سر نجاحه فقال إنه يمارس التمرينات الرياضية يوميا مع الاعتدال في طعامه ومضغ الأكل جيدا.

وقال تقرير أصدرته وزارة الشؤون الداخلية هذا الاسبوع إن اليابان تتصدر دول العالم في عدد السكان فوق سن 65 عاما.