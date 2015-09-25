وزير سعودي: بعض الحجاج ربما لم يلتزموا بالتعليمات فوقعت حادث

حجاج فى منى يوم الخميس _ رويترز

قال وزير الصحة السعودي "خالد الفالح" اليوم (الجمعة) إن "التدافع الذى راح ضحيته أكثر من 700 حاج في منى أمس وأصيب فيه 863 شخصا, ربما وقع لأن بعض الحجاج لم يلتزموا بتعليمات السلطات المنظمة للحج".

وأضاف الفالح في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة أن التحقيقات ستجرى سريعا لمعرفة ملابسات الكاررثة التى لم تقع أثناء موسم الحج منذ 25 عاما.

وقال البيان "التحقيقات في حادثة التدافع التي وقعت اليوم في منى ربما بسبب تحرك بعض الحجاج بدون اتباع خطط التفويج الصادرة من قبل الجهات ذات العلاقة ستكون سريعة وسيعلن عنها كما حدث في حوادث أخرى".

وأضاف الوزير أن المصابين سينقلون إلى مستشفيات في مكة وإذا اقتضت الضرورة إلى أجزاء أخرى من المملكة.

كان العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز آل سعود" قد أمر بمراجعة خطط الحج بعد الكارثة التي وقعت عندما وصلت مجموعتان كبيرتان من الحجاج في نفس الوقت إلى تقاطع طرق في منى على بعد كيلومترات قليلة شرقي مكة وهم في طريقهم إلى رمي الجمرات.

وطالب مسؤولون مسلمون في بريطانيا اليوم (الجمعة) بجعل التدريب على إجراءات السلامة ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بعد حادث التدافع الذي وقع عند جسر الجمرات في منى أمس .

وقال "حبيب مالك" مدير صندوق الحج والعمرة الاسكتلندي في تصريحات لهيئة صحفية إنه يؤيد فكرة توفير تدريب إجباري للأشخاص الذين يريدون السفر للحج .

وأوضح مالك "يتعين تدريب الأشخاص الذين سوف يسافرون للحج لأنه ليس من الممكن الاعتماد على حكومة واحدة فقط للتعامل مع جميع المسائل من دون الحصول على مساعدة من مصادر خارجية".

وأضاف في تصريحات أدلى بها من مكة "اعتقد أنه ينبغي على كل دولة أن تضطلع بدور، ويجب أن تتولى تدريب مواطنيها الذين يأتون إلى هنا".

وتوجه أكثر من 20 ألف بريطاني إلى السعودية لأداء الحج هذا العام، ولكن ليس من المعروف عدد البريطانيين الذي كانوا موجودين عند جسر الجمرات عندما وقع الحادث أمس الخميس.