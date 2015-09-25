هنية يطالب السلطات المصرية بوقف مشروع القناة المائية

إسماعيل هنية ـ أرشيف

طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" السلطات المصرية بوقف مشروع القناة المائية على طول حدودها مع القطاع، لكنه أكد أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية.



وقال هنية في خطبة عيد الأضحى أمس، إن الاستمرار في مشروع القناة المائية هو انقلاب على قيم الجوار والتاريخ بين البلدين .

و كان الجيش المصري قد بدأ في وقت سابق ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب عملاقة، مدّها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، قائلا إنه يحاول تدمير ما سماه أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر إغراقها.



والأنفاق هي ممرات حفرها الفلسطينيون تحت الأرض على طول الحدود بين غزة ومصر، في محاولة لإدخال سلع ضرورية تمنع إسرائيل إدخالها للقطاع.



ويعود تاريخ حفر الأنفاق إلى أوائل الثمانينيات بعد ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل عقب اتفاقية "كامب ديفيد" حيث كانت تستخدم لتهريب الطعام والوقود والذهب والسلع وبعض العملات الأجنبية.