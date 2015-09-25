البث الحي
منوعات

موديز: تراجع إصدار السندات القابلة للتحويل لأسهم بنسبة 44%

25/9/2015
مؤشر البورصة ـ صورة تعبيرية

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم على المستوى العالمي، تراجع بنسبة 44? على أساس سنوي، إلى 76.8 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى، من العام 2015.

وأضافت موديز في بيان لها، صدر اليوم الجمعة، أنه في حين بلغ إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الذروة، في عام 2014، مقارنة بالعام السابق عليه، فإنه من غير المحتمل أن يتم الوصول إلى هذا المستوى مرة أخرى هذا العام.

وبلغ حجم إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عالميًا 51 مليار دولار في العام 2013.

وذكرت "موديز" أنه بناء على الاتجاه الحالي، تتوقع تراجع الإصدارات في عام 2015، مقارنة بمستواها عام 2014.

وعلى أساس سنوي بالنسبة للعام 2015 بكامله، فإن حجم الإصدارات سيبلغ إجمالًا نحو 106 مليارات دولار، مقابل 175 مليار دولار خلال العام 2014.

ويشير البيان، إلى تراجع أحجام الإصدارات في الفترة بين مايو/ أيار، وأغسطس/ آب من العام الجاري، نتيجة لظروف السوق الضعيفة المرتبطة بأزمة الديون ‏اليونانية، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين، وحالة عدم اليقين المحيطة برفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة.

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)