موديز: تراجع إصدار السندات القابلة للتحويل لأسهم بنسبة 44%

مؤشر البورصة ـ صورة تعبيرية

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم على المستوى العالمي، تراجع بنسبة 44? على أساس سنوي، إلى 76.8 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى، من العام 2015.



وأضافت موديز في بيان لها، صدر اليوم الجمعة، أنه في حين بلغ إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الذروة، في عام 2014، مقارنة بالعام السابق عليه، فإنه من غير المحتمل أن يتم الوصول إلى هذا المستوى مرة أخرى هذا العام.



وبلغ حجم إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عالميًا 51 مليار دولار في العام 2013.



وذكرت "موديز" أنه بناء على الاتجاه الحالي، تتوقع تراجع الإصدارات في عام 2015، مقارنة بمستواها عام 2014.



وعلى أساس سنوي بالنسبة للعام 2015 بكامله، فإن حجم الإصدارات سيبلغ إجمالًا نحو 106 مليارات دولار، مقابل 175 مليار دولار خلال العام 2014.



ويشير البيان، إلى تراجع أحجام الإصدارات في الفترة بين مايو/ أيار، وأغسطس/ آب من العام الجاري، نتيجة لظروف السوق الضعيفة المرتبطة بأزمة الديون ‏اليونانية، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين، وحالة عدم اليقين المحيطة برفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة.