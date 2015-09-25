البث الحي
منوعات

مجلس "فولكس فاجن" يناقش هيكلا جديدا للشركة

25/9/2015

قالت مصادر مطلعة إن المجلس الإشرافي لشركة "فولكس فاجن"  يناقش اليوم الجمعة هيكلا جديدا للشركة إضافة إلى اختيار رئيس تنفيذي جديد ليحل محل مارتن فينتركورن الذي استقال هذا الأسبوع.

ويجتمع المجلس الإشرافي في ظل أكبر أزمة تواجه شركة صناعة السيارات الأكبر في العالم على مدى تاريخها بعد أن أقرت بالغش في بيانات اختبارات انبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن "مارتن فينتركورن"  قد أعلن استقالته من منصبه الأربعاء الماضي آخذا على عاتقه المسؤولية عن الغش الذي لجأت إليه فولكس فاجن عملاق صناعة السيارات الالماني في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة.

وخسرت الشركة الألمانية 20 بالمائة من قيمة أسهمها، وما يقرب من 16 مليار يورو، أو ما يعادل 18 مليار دولار من قيمتها.

جدير بالذكر أن السلطات الأمريكية  أعلنت الجمعة الماضية أن الشركة الألمانية لصناعة السيارات تلاعبت بالمعايير البيئية عن طريق برمجة بعض سياراتها المباعة في أمريكا والتي تعمل بالديزل لتشغيل برنامج مراقبة الانبعاثات فقط عندما يجري اختبار السيارات.

وبعد الكشف عن القضية في أمريكا، فتحت دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا تحقيقات للتأكد من سلامة منتجات الشركة في أسواقها.

 

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)