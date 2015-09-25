مجلس "فولكس فاجن" يناقش هيكلا جديدا للشركة

قالت مصادر مطلعة إن المجلس الإشرافي لشركة "فولكس فاجن" يناقش اليوم الجمعة هيكلا جديدا للشركة إضافة إلى اختيار رئيس تنفيذي جديد ليحل محل مارتن فينتركورن الذي استقال هذا الأسبوع.

ويجتمع المجلس الإشرافي في ظل أكبر أزمة تواجه شركة صناعة السيارات الأكبر في العالم على مدى تاريخها بعد أن أقرت بالغش في بيانات اختبارات انبعاثات سياراتها التي تعمل بالديزل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن "مارتن فينتركورن" قد أعلن استقالته من منصبه الأربعاء الماضي آخذا على عاتقه المسؤولية عن الغش الذي لجأت إليه فولكس فاجن عملاق صناعة السيارات الالماني في اختبارات الانبعاثات في الولايات المتحدة.

وخسرت الشركة الألمانية 20 بالمائة من قيمة أسهمها، وما يقرب من 16 مليار يورو، أو ما يعادل 18 مليار دولار من قيمتها.

جدير بالذكر أن السلطات الأمريكية أعلنت الجمعة الماضية أن الشركة الألمانية لصناعة السيارات تلاعبت بالمعايير البيئية عن طريق برمجة بعض سياراتها المباعة في أمريكا والتي تعمل بالديزل لتشغيل برنامج مراقبة الانبعاثات فقط عندما يجري اختبار السيارات.

وبعد الكشف عن القضية في أمريكا، فتحت دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا تحقيقات للتأكد من سلامة منتجات الشركة في أسواقها.