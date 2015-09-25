مؤسسات التصنيف تخفض توقعاتها لأسعار النفط في 2015

توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط في 2015

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لأسعار النفط الخام في العام 2015 وقالت إن الخفض يشير إلى أن تعافي الأسعار سوف يستغرق وقتا أطول.

وتضمن خفض ستاندرد آند بورز لتوقعاتها لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العام 2015 إلى 50 دولارا من 55 دولارا للبرميل في توقعاتها السابقة كما خفضت توقعاتها لسعر الخام الأمريكي في العام نفسه إلى 45 دولارا من 50 دولارا للبرميل.

وبالنسبة للعام 2016 تتوقع المؤسسة أن يبلغ سعر برنت 55 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 دولارا.

كانت أكثر من عشر مؤسسات مالية عالمية كبرى خفضت خلال الشهر الماضي توقعاتها لأسعار النفط الخام فيما أرجعته إلى ضعف العوامل الأساسية للسوق وتباطؤ الاقتصاد الصيني.