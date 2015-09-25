لماذا يقبل الحجاج الحجرالأسود رغم علمهم أنه لا ينفع ولا يضر؟

تناول برنامج " أيام الله " على شاشة الجزيرة مباشر التوازن بين التسليم والانقياد لأمر الله وقدره والسعى فى الأرض والأخذ بالأسباب.

وقال "د. محمد بريش" استشارى التخطيط والدرسات المستقبلية إن المسلم يؤمن بقدر الله خيره وشره, مشيرا إلى أهمية السعى وراء الرزق ثم التسليم والامتثال لأمر الله عز وجل.

وأضاف " بريش" خلال مشاركته فى برنامج "ساعة صباح " على شاشة الجزيرة مباشر أن" الإنسان أحيانا يكون فى نيته الأخذ بالأسباب ولكنه يخاف من الألم ", لافتا يجب على الإنسان أن يتوكل على الله فيما لايعلم ولا يتواكل.

وعن حادث الحجاج فى مشعر منى أول أيام العيد قال "د. محمد بريش" على العلماء دراسة هذا الحادث.

وأشار إلى أن الحجاج يقبلون الحجر الأسود مع أنهم يعلمون أنه لاينفع ولا يضر, ولكنهم يفعلون هذا الأمر اتباعا لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وتسليما لأمرالله عز وجل.

وقال"بريش" يجب الأخذ بالأسباب فى حادث مشعر منى بالتحقيق والوقوف على أسبابه.