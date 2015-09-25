كأس العالم بـ"قطر"من21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر

رئيس الفيفا – جوزيف سيب بلاتر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول ليختصر أربعة أيام من مدة البطولة.

من جانب آخر _ فتح مكتب المدعي العام السويسري (الجمعة) تحقيقا جنائيا ضد سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للاشتباه في سوء الإدارة والاختلاس.

وتم استجواب بلاتر بعد اجتماع للجنة التنفيذية للفيفا في زوريخ كما أجرت السلطات تفتيشا لمقر الفيفا ، وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان إنه مصادرة بيانات.

وقال البيان إن ممثلين عن مكتب المدعي العام السويسري استجوبوا بلاتر كما طلب من ميشيل بلاتيني نجم كرة القدم الفرنسية السابق والذي يرأس الاتحاد الاوروبي للعبة تقديم إفادته .

وأعلنت السلطات الامريكية والسويسرية في مايو ايار أنها تحقق في فساد في أعلى مستويات كرة القدم و قال مصدر في وكالة سويسرية لإنفاذ القانون إن بلاتيني قدم للادعاء السويسري أدلة ضد بلاتر وإنه ليس هدفا للتحقيقات في هذه النقطة ، فيما نفى بلاتر ارتكاب أي مخالفة.

وأكد المصدر أن الادعاء السويسري على اتصال أيضا بعدد من الشهود في مستويات مختلفة داخل الفيفا أبدوا رغبتهم في تقديم أدلة في التحقيق الجاري في المنظمة.