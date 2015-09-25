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"روبوت" يشتري نسخة "آيفون" الجديدة في أستراليا

25/9/2015

استراليه ترسل "روبوتا" لشراء آيفون 6 الجديد

أستعانت أسترالية بنوع من "الروبوت" لينتظر في الصف مكانها أمام متجر "آبل"  في سيدني كي تحصل على النسخة الأخيرة من هاتف "آي فون".

ويتكون الروبوت الذي ابتكرته لوسي كيلي (22 عاما) من جهاز "آي باد" على دراجة سكوتر يتم التحكم بها عن بعد.

وقامت كيلي بوضع الدراجة أمام متجر "آبل" قبل أكثر من يوم كامل من طرح هواتف "آي فون 6 اس" و"آي فون 6 اس بلاس" للبيع ، ولينتظر هذا "الروبوت" حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة كي يفتح المتجر أبوابه ويتمكن من الدخول إليه.

وتكلمت لوسي التي كان وجهها يظهر على شاشة الجهاز اللوحي المعلق على الدراجة مع طاقم المتجر، عقب بدء مواعيد العمل وأعطته الإذن لاستخدام بطاقة الائتمان ، وليضع طاقم المتجر المشتريات في كيس ربطه بالدراجة التي تحكمت بها الشابة عن بعد لتعيدها إلى وسط المدينة حيث مكان تواجدها.

وقالت لوسي كيلي إن الفكرة خطرت على بالها عندما كانت تعرب عن حزنها الشديد لمديرها لأنه سيتعذر عليها الانتظار يومين أمام متجر "آبل" لشراء النسخة الأخيرة من هاتف "آي فون".

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