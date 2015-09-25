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دراسة : الفساد والتلوث على رأس مخاوف الصينيين

25/9/2015
 الفساد والتلوث على رأس مخاوف الصين _ أرشيف

كشفت دراسة أن نسبة من يساورهم القلق حول  الفساد الرسمي بين سكان الصين البالغ عددهم مليارا و350 مليون نسمة قد زاد على  الضعف، وكان هناك قلق كبير أيضا تجاه التفاوت الاجتماعي والتلوث البيئي.

وذكر مركز "بيو" للأبحاث ومقره الولايات المتحدة أن 84% من إجمالي ثلاثة  آلاف و649 شخصا قد تم استطلاع آراؤهم, قالوا إن فساد المسؤولين يمثل  مشكلة كبيرة للغاية، بزيادة عن نسبة 39% تم تسجيلها في استطلاع أجري في  العام 2008 .

كما أبدى الذين استطلعت آراؤهم القلق حول التأثيرات البيئية للتوسع  الاقتصادي الصيني السريع والمستدام. 

وقال 35% من الذين شملهم المسح إن تلوث الهواء يمثل مشكلة "كبيرة  للغاية" وقال 34% الشيء نفسه عن تلوث المياه. وزادت المخاوف الكبيرة بشأن  الأمن الغذائي بمقدار ثلاثة أضعاف عن عام .2008

وعبر الذين شملهم المسح عن ردود أفعال متباينة تجاه النمو الاقتصادي  السريع للصين.

وقال معظم الأشخاص إنهم معجبون بوتيرة الحياة الحديثة،  لكن ثلاثة من كل عشرة أشاروا إلى تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء  ووصفوا ذلك بأنه أكبر مصدر للقلق. 

وكانت الحكومة الصينية قد أطلقت حملة في العام 2012 لمعاقبة المسؤولين  الفاسدين في المواقع البارزة والبسيطة، لكن الكثير من الصينيين يشعرون أن الفساد بات متوطنا. 

لكن بشكل إجمالي قال أكثر من ثلاثة أرباع الصينيين الذين شملهم المسح  (77%) إنهم يعتقدون أن أسرهم باتت أفضل حالا مما كانت عليه قبل خمسة  أعوام. 

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