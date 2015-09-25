داعية إسلامي بريطاني يدعو عائلته على الهواء لدخول الإسلام

قال الداعية الإسلامي البريطاني وسيم كمبسيون إنه مازال يجتهد في دعاء أسرته لدخولهم الإسلام، مشيرا إلى أن هناك سببين لدخوله الإسلام, الأول هو أنه كان يحب الأديان السماوية ويشاهد الأفلام الدينية كثيرا, لافتا إلى أنه لم يكن متدينا, والثاني أنه رأى الإسلام منظما فى أحكامه وشرائعه وفروضه مثل الصلاة والصوم والحج وغيرهما.

وأوضح كمبسيون فى لقاء خاص مع "الجزيرة مباشر" من مكة , أنه بعد دخوله في الإسلام فهم أن "عيسى" نبي الله وليس إله كما كان يفهم من قبل, مشيرا إلى أنه يشعر بعد دخوله فى الإسلام أن الله اختاره لأداء مهمة كبيرة, وأنه عرف هدفه فى الحياه عن ذى قبل, لافتا أن والدته تراه كثيرا من خلال شاشات التلفاز في الأراضي المقدسة وهو يؤدى فريضة الحج وغيرها من الفرائض ولم تفهم ماذا يحدث, مشيرا أن زوجته تقوم بشرح وتفسير فرائض ونسك الإسلام لإقناعها بدخول الإسلام.

وسيم كمبسيون كان اسمه قبل دخول الإسلام "جمي تشارس ما تشن" دخل الإسلام منذ 21 عاما عندما كان عمره 27 عاما ودرس فى كلية الدراسات الإسلامية حتى حصل على الماجستير ويتقن اللغة العربية.