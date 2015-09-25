تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد بصنعاء

مسجد "البليلي،" الذي تعرض للتفجير ـ أرشيف

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشره على شبكة الانترنت مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف مسجدا في العاصمة اليمنية صنعاء أثناء صلاة العيد، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وقالت مصادر اعلامية إن أكثر من 25 شخصا قتلوا في الانفجار. بينما أوردت وكالة الانباء التابعة للحوثيين بصنعاء نقلا عن مصدر أمني أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 20 عندما فجر انتحاري نفسه في مدخل المسجد.



وذكرت مصادر أن الانفجار قد يكون ناجماً عن تفجير انتحاريين نفسيهما، أو عن عبوة ناسفة استهدفت مسجد "البليلي" القريب من كلية الشرطة في منطقة الصافية بوسط العاصمة.