تظاهرات رافضة للانقلاب بمصر في ثاني أيام عيد الأضحى

تظاهرات رافضة للانقلاب في ثاني أيام العيد

خرجت مظاهرات اليوم (الجمعة) ثاني أيام عيد الأضحى في عدة محافظات مصرية رافضة للانقلاب العسكري في استكمال لأسبوع "نكمل ثورتنا ونحرر أقصانا" والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

فقد خرج المتظاهرون في "أبو حماد" ثاني أيام العيد في مسيرة حاشدة بمشاركة الحركات الشبابية والنسائية انطلقت من أمام المزلقان الجديد بالمدينة، رفع المشاركون شارات رابعة وصور الرئيس "محمد مرسي" وصور الشهداء والمعتقلين ولافتات تهنئة بالعيد للرئيس المعزول وأخرى لتهنئة الأهالي بعيد الأضحى المبارك.



وفي مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية نظم التحالف الوطني بالاشتراك مع شباب ونساء ضد الانقلاب بالشرقية مسيرة صباحية داخل مدينة الصالحية الجديدة ضمن فعاليات "نكمل ثورتنا ونحرر أقصانا" لإعلان رفضهم لما يحدث للمسجد الأقصى ورفضا للحكومة الجديدة التي وصفوها بطاقم سكرتارية السيسي على حد قولهم.



وفي مركز ههيا نظم المتظاهرون صباح اليوم سلسلة بشرية أمام قرية صبيح ، رفعوا خلالها كذلك شعارات رابعة وصور "محمد مرسي" وأكدوا استمرار حراكهم الثوري حتى عودة الشرعية وإسقاط الانقلاب.



كما خرجت مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة بحي فيصل بالقاهرة وانطلقت في الشوارع الرئيسية بهتافات مناهضة لحكم العسكر ومنددة ببطش الداخلية مع المتظاهرين السلميين وسوء المعيشة من انقطاع المياه وغلاء الأسعار على حد وصفهم .



هتف المتظاهرون هتافات منددة بحكم العسكر ورفعوا شارات رابعه وصور "محمد مرسي".