الريال يتصدر وبرشلونه يتراجع للمركز الرابع

بنزيمة يواصل تألقه مع ريال مدريد – الأوروبية

تصدر ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في مرحلته الخامسة بعد فوز صعب على مضيفه أتليتك بلباو بهدفين مقابل هدف واحد ، حيث واصل كريم بنزيمة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي منهيا الشوط الأول بتقدم النادي الملكي بهدف سجله في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني كثّف بلباو من هجماته، ليسجل نجمه سابين ميرينو هدف التعادل في الدقيقة 67، غير أن بنزيمة عاد بعد دقيقتين وسجل هدف التقدم للريال.

وبهذا الفوز ثأر الريال من خسارته أمام بلباو بهدف نظيف الموسم الماضي على نفس الملعب، ليتربع بذلك على الصدارة برصيد 13 نقطة، في حين توقف رصيد بلباو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

بينما قدم سلتا فيغو أفضل مبارياته هذا الموسم بعدما أوقف انتصارات برشلونة المتتالية 4-1 لتكون أثقل هزيمة للفريق الكتالوني بالدوري الإسباني منذ 2008 .

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الثاني خلف ريال مدريد بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد برشلونة حامل اللقب عند 12 نقطة، وتراجع للمركز الرابع.