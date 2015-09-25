الحجاج يمضون أول أيام التشريق بمنى

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى – الجزيرة

يبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الجمعة رمي جمرات العقبة الصغرى والوسطى والكبرى في أول أيام التشريق الثلاثة، أما المتعجلون منهم فيرمون الجمرات الثلاث يومي الجمعة والسبت، ويقومون بطواف الوداع حول الكعبة، ثم يعودون إلى ديارهم.

واستكمل حجاج بيت الله الحرام في يوم النحر مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة والسعي، والحلق أو التقصير ثم التحلل.

وبدأ الحجاج منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وهو اليوم الذي شهد حادث التدافع المأساوي في مشعر منى والذي أدى إلى وفاة 717 حاجا وإصابة 863 آخرين.

وبعد أن يفرغ الحاج من رمي جمرة العقبة (أقرب الجمرات إلى مكة) شُرع له في هذا اليوم أعمال يوم النحر، حيث يبدأ بنحر هديِهِ (للحاج المتمتع والمقرن فقط) ثم بحلق رأسه، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

وتوافد نحو مليوني حاج على مشعر منى بعد أن قضوا ليلتهم في مشعر مزدلفة مقتدين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي رمي الجمار تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

ويوجد جسر الجمرات في منطقة منى في مكة المكرمة، وهو مخصص لسير الحجاج لرمي الجمرات أثناء موسم الحج، ويضم جمرة العقبة الصغرى وجمرة العقبة الوسطى وجمرة العقبة الكبرى.

وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية قد أعلنت أمس الخميس أن عدد الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام بلغوا مليونا و952 ألفا و817 حاجا منهم مليون و384 ألفا و941 حاجا من خارج المملكة، و567 ألفا و876 حاجا من داخل المملكة، ومعظمهم من المقيمين غير السعوديين.