الجيش العراقي يحقق تقدما في "الأنبار" ويقتل 350 مسلحا

وزير الدفاع العراقي – خالد العبيدي

تمكن الجيش العراقي – قيادة عمليات الأنبار- من تطهير عدد من المناطق في المحافظة، وقتل أكثر من 350 مسلحا من عناصر تنظيم الدولة وتفجير أكثر من 30 مركبة مفخخة.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها اليوم إن قيادة عمليات الأنبار – وبإسناد جوي كثيف من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، تمكنت من تطهير المناطق الممتدة من بحيرة الثرثار إلى منطقة الجرايشي و مجسر البوعيثة باتجاه نهر الفرات من الجهة الشمالية غرب العراق.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم قتل أكثر من 350 مسلحا من عناصر تنظيم الدولة وتفجير أكثر من 30 مركبة مفخخة تحمل أسلحة حاولت التعرض للقوات الأمنية ورفعت وفجرت أكثر من 700 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى تفكيك عدد من المنازل المفخخة.