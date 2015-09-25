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استشهاد الشاب الفلسطيني أحمد خطاطبة متأثرا بجراحه

25/9/2015
 جنازة شهيد فلسطيني ـ أرشيف

استشهد الشاب الفلسطيني "أحمد خطاطبة" البالغ من العمر 25 عاما، متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي عند حاجز "بيت فوريك" العسكري شرقي نابلس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار على الشاب، فأصابَته في الكتف والصدر والبطن بدعوى أنه ألقى زجاجة حارقة على سيارة للمستوطنين كانت تمر بالمكان وأنّ ذلك أدى الى فقدان سائقتها السيطرة عليها ثم انقلابـِـها.

و كان أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية قد تـبنوا بالإجماع، ، خـطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقمع رُماة الحجارة الفلسطينيين.

وتتضمن الخطة تغيير قواعد إطلاق النار وجعلها أكثر مرونة، حيث سيسمح لجنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي واستخدام القناصة، فضلا عن فرض عقوبة السجن أربع سنوات ومضاعفة الغرامات المالية على ذوي القاصرين الذين يلقى القبض عليهم وهم يلقون الحجارة أو الزجاجات الحارقة.

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