أوباما يتعهد بمعالجة "الخلافات" مع الصين "بشكل بناء"

أعلن الرئيس باراك أوباما الجمعة التزام بلاده في توسيع تعاونها مع الصين، مشيرا إلى معالجة الخلافات بين البلدين "بشكل بناء".

وأوضح أوباما خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني شي جينبينغ في البيت الأبيض أن الجانبين التزما بعدد من المبادئ في قضايا تكنولوجيا المعلومات والقرصنة الالكترونية.

ولفت أوباما إلى أن الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة دعم الاقتصاد الأميركي وأوجد وظائف للمواطنين، موضحا أن الرئيس الصيني تحدث عن إصلاحات في العملة، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعم بروز الصين كقوة اقتصادية مستقرة وإيجابية.

وشملت المحادثات بين الطرفين الوضع العسكري في بحر الصين الجنوبي، وجرى الاتفاق على تأمين حرية الملاحة في المنطقة،وتطرق الرئيس الصيني- من جانبه- إلى الاتفاق مع نظيره الأميركي حول "أغلب القضايا المحلية والدولية".

وقال جينبينغ إنه يعمل على توسيع التعاون في ميدان الطاقة والاقتصاد وغيرها، مشيرا إلى أن الصين ملتزمة بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في كافة المجالات، وأضاف أن الصين وأمريكا يكملان بعضهما البعض اقتصاديا، وهناك إمكانية كبيرة لمزيد من التعاون، مشددا على أن إقرار الولايات المتحدة بالدور الاقتصادي للصين من شأنه دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره لإدخال عملة بلاده في سلة العملات التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، ما يعزز الثقة المشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى التعاون في مكافحة الفساد والتدريب العسكري، والعمل على دعم الاستقرار والسلم في بحر جنوب الصين.